Milan, obiettivo rinnovi: chi resta tra Ibrahimovic, Donnarumma e Çalhanoglu?

Ad un'intervista alla Gazzetta dello Sport, l'ad Gazidis ha parlato della questione rinnovi e come sta procedendo in casa Milan: “Ibrahimovic? Del rinnovo non abbiamo ancora parlato. Sarà una decisione non solo del club, ma anche sua. È una persona speciale con motivazioni straordinarie e di grande intelligenza. Questa combinazione gli dà una grande forza in tutto ciò che fa. Donnarumma e Çalhanoglu? Le discussioni procedono. E poi non c’è nessun dubbio sulla loro professionalità e questo è importante. Percepisco un ambiente molto positivo”.

La nostra opinione: “Le discussioni procedono”. Questo, in pratica, quello che ha detto Gazidis che non si è sbilanciato di una virgola sulla questione rinnovi, anche se quel “ambiente molto positivo” potrebbe far pensare che il Milan si stia avvicinando al suo obiettivo. Sarebbe importante, infatti, chiudere la questione rinnovi già nelle prossime settimane (almeno per quanto riguarda Donnarumma e Çalhanoglu) in modo da avere giocatori pronti e con un solo obiettivo nella testa. Non sarà il caso di Ibrahimovic che magari aspetterà il termine della stagione per scegliere se continuare o meno, ma adesso i rossoneri si devono concentrare su altro per tornare subito con la testa al campionato e 'sognare'.

Inter: si lavora allo scambio Eriksen-Paredes col PSG

Sia Gazzetta dello Sport che Tuttosport rilanciano la possibilità di vedere Eriksen a Parigi da gennaio. Marotta l'ha messo sul mercato e potrebbe finire proprio al PSG in ottica di uno scambio con Paredes, vecchio pallino di Conte. Il tutto verrebbe accelerato dall'arrivo a Parigi di Pochettino, che era riuscito ad esaltare Eriksen ai tempi del Tottenham.

La nostra opinione: Prima si risolve la questione, prima sarà meglio per tutti. Il tormentone Eriksen è stato una spina nel fianco per Conte e per tutta l'Inter nel corso di questi mesi, con la classica domanda: “perché non gioca?”. Ora l'occasione di far felici tutti: Pochettino ritroverebbe un volto amico, l'Inter avrebbe un giocatore in più per le rotazioni a centrocampo e i due (Eriksen e Paredes) ritroverebbero minutaggio dopo gli ultimi mesi passati in panchina. La soluzione buona per tutti.

Juventus alla carica per Özil?

Per Tuttosport la Juventus sta trattando con il Napoli per Llorente che direbbe addio volentieri ai partenopei per fare il vice Morata a Torino. La notizia, però, è quella dell'interesse per Özil. O meglio, per Tuttosport è stato proprio il tedesco ad offrirsi ai bianconeri. Il giocatore ha un contratto fino a giugno 2021 con l'Arsenal ma, essendo fuori rosa, potrebbe liberarsi solo con il pagamento di un indennizzo.

La nostra opinione: Özil non sarebbe stato male qualche anno fa... Vale ancora la pena puntare sul classe '88? Non gioca una partita ufficiale da marzo e percepisce un bell'ingaggio. Anche a volerlo prendere solo come panchinaro (per quest'anno), siamo sicuri che questo investimento pagherebbe nella prossima stagione? È vero, non bisogna mai buttare via un'occasione, ma Özil ha ormai dato quello che doveva dare nella sua carriera.

