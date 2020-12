La notizia non è nulla di nuovo ma ora c'è anche l'ufficialità. Dopo un'analisi approfondita della sua situazione sportiva, il Paris Saint-Germain ha deciso di rescindere il contratto di Thomas Tuchel. Questo si legge sul sito ufficiale del club parigino. Arrivato sulla panchina parigina a luglio 2018, Thomas Tuchel ha guidato la squadra della capitale 127 volte, in tutte le competizioni, per un record di 95 vittorie, 12 pareggi e 20 sconfitte (342 gol segnati, 109 gol subiti). A proposito, ha vinto 2 campionati francesi (2019, 2020), 1 Coupe de France (2020), 1 Coupe de la Ligue (2020), 2 Supercoppe di Francia (2018, 2019) e ha guidato il Paris Saint-Germain, lo scorso agosto, fino alla prima finale di Champions League nella storia del club.