Inter, su Lautaro rispunta il Manchester City

Il futuro di Lautaro si fa sempre più nebuloso e potrebbe esserci una nuova soluzione rispetto al solito Barcellona dell'ultima estate. Stando a quanto riportato dal portale iberico 'Don Balon' l’Inter potrebbe anche lasciar partire Martinez per inserire un nuovo attaccante d’esperienza internazionale. Nel caso specifico si tratterebbe di Sergio Aguero, argentino in uscita dal Manchester City e in scadenza di contratto proprio a giugno 2021.

Premier League Scossa Arsenal! Aubameyang affonda lo United: 0-1 IERI A 18:37

La nostra opinione: non è iniziata nel migliore dei modi la stagione di Lautaro Martinez che nelle ultime settimane sta vivendo un momento di involuzione. I gol scarseggiano, le bocciature aumentano e la rabbia del 'Toro' argentino sale come dimostrato soprattutto nella sfida contro il Genoa in seguito alla sostituzione. L’attaccante di Conte dopo una lunga estate di voci di mercato potrebbe seriamente partire al termine dell’attuale stagione quando i grandi club esteri potrebbero tornare alla carica. Quella con il City è una trattativa un po' fantasiosa a nostro avviso perché Lautaro andrebbe via per una bella somma in cambio di Aguero gratis...

Lautaro: "Oggi felice all'Inter, ma un domani non lo so"

Matthaus: "Haaland andrà al Liverpool"

Haaland è tra i calciatori più ambiti a livello europeo e presto potrebbe approdare in un top club. Ne è convinto anche Lothar Matthaus che a 'Sky Deutschland' dice la sua sul futuro del calciatore: "Il Borussia è tra le prime dieci squadre in Europa, ma ce ne sono 5-6 migliori ed è lì che prima o poi andrà. Penso ai grandi club, non al Bayern Monaco che ha Lewandowski per ancora un paio di anni e Haaland lascerà prima il Dortmund. Ci sono il Barcellona, il Real Madrid, le due squadre di Manchester oppure il Liverpool con Klopp che cerca il successore di Firmino". I Reds convincono anche il direttore sportivo del suo ex club, il Red Bull Salisburgo.

La nostra opinione: non resterà a lungo al Borussia Dortmund il bomber norvegese che ha lasciato il Salisburgo per il BVB all'inizio del 2020 e ha segnato 24 gol nelle prime 27 partite con il club giallonero. Il giocatore spera di lottare per il titolo della Bundesliga con il Dortmund, ma il ds del Salisburgo Christoph Freund, così come l'ex fuoriclasse nerazzurro, ritiene che l'attaccante farà un altro passo avanti nella sua crescita calcistica: "Liverpool? È lì che atterrerà. Può giocare per qualsiasi club del mondo. Con la sua mentalità, la sua volontà, con la sua autostima potrà lasciare un segno nel calcio europeo nei prossimi dieci anni".

Haaland, scatto e scavetto: che gol allo Schalke!

Pochettino verso lo United

Mauricio Pochettino ha parlato a 'Sky Sports' del suo possibile ritorno in panchina: "Sono sempre pronto a tornare in campo. Amo il calcio: è la mia passione, non il mio lavoro. Quando lavoro non è stressante: non lo è entrare in campo per l’allenamento, preparare la partita, competere". Secondo la stampa inglese Solskjaer si deve preoccupare.

La nostra opinione: ancora una sconfitta per il Manchester United e Solskjaer è sempre più a rischio. I Red Devils occupano la quindicesima posizione in classifica e il primo posto è distante nove punti. Ovvio che la posizione del manager norvegese non sia salda: c’è Allegri tra i candidati in caso di esonero, ma soprattutto Maurizio Pochettino, tecnico già rodato in Premier.

Klopp: "Atalanta? È l'esame più difficile per noi"

Champions League Sancho-Haaland, Borussia Dortmund Zenit 2-0 28/10/2020 A 21:53