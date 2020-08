Il mercato in entrata dell'Inter passerà dalle cessioni. È questa la chiara situazione in casa nerazzurra, dopo gli sforzi nelle ultime sessioni di calciomercato (senza dimenticare l'acquisto di Hakimi per la prossima stagione) e con l'emergenza Coronavirus che impone ai club un'attenta analisi di costi e bilanci. Per questo Marotta e Ausilio si stanno muovendo per cercare profili low-cost che possano aggiungere esperienza, personalità e attitudine alla vittoria, come richiesto da Conte. Kolarov e Vidal, in uscita dalla Roma e dal Barcellona, rientrano perfettamente in questa logica.

Conte vuole un big a centrocampo: tesoretto cercasi

Calciomercato Borja Valero, addio all'Inter: "Un onore indossare questa maglia" IERI A 08:45

Per fare il definitivo salto di qualità e provare davvero a puntare allo scudetto, però, l'Inter vorrebbe regalare a Conte un big a centrocampo. I nomi sono sempre quelli: il preferito è Kanté, piace Dombelé e occhio anche a Thomas dell'Atletico Madrid. Ma per sedersi al tavolo delle trattative con i club proprietari dei cartellini (Chelsea e Tottenham nel caso dei primi due) è necessario avere in mano un tesoretto ricavato dalle cessioni. Non si scappa. Chi sono gli indiziati a lasciare Milano?

I nerazzurri sperano di ricavare un buon bottino dai giocatori in prestito o in esubero: Perisic potrebbe restare al Bayern Monaco, stesso discorso per Nainggolan al Cagliari. Joao Mario è rientrato dall'esperienza in Russia e sembra destinato a tornare nel campionato portoghese. Da capire anche cosa ne sarà di Dalbert e Vecino, oltre a Godin che vanta estimatori in giro per l'Europa e che potrebbe chiedere di andare via per avere più minuti a disposizione. Insomma, potenzialmente l'Inter potrebbe ottenere un buon ricavato da giocatori su cui ha deciso di non puntare più. Ma se questo non bastasse?

Milan Skriniar e Diego Godin in Milan-Inter Credit Foto Getty Images

Potrebbe essere necessario vendere un pezzo da 90 per provare l'assalto a un big. I principali indiziati sono Marcelo Brozovic e Milan Skriniar: il primo è stato un perno dell'Inter di Conte ma è calato nel finale di stagione e lascia a desiderare per qualche suo comportamento fuori dal campo e sui social, con il recente botta e risposta con un tifoso in merito al suo futuro; il secondo è passato dall'essere un imprescindibile a essere relegato in panchina perché poco adatto alla difesa a 3. In caso di offerta irrinunciabile per uno dei due, i nerazzurri non faranno muro. E occhio anche a Christian Eriksen: un'altra stagione da comprimario non è pensabile. Conte ci punterà davvero o l'Inter è pronta ad ascoltare offerte anche per il danese?

Come cambia l'Inter se dovesse acquistare Kanté

Calciomercato Messi vuole solo il Manchester City. Inter vicina a Kolarov 28/08/2020 A 17:46