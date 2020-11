Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, Eriksen chiederà la cessione

In casa Inter appare sempre più chiaro che il rapporto con Christian Eriksen sia destinato a naufragare. Le parole di Marotta prima della sfida col Sassuolo sono state piuttosto esplicative in questo senso: l’ad nerazzurro ha aperto alla possibile cessione del danese. Non solo, ha paventato anche la possibilità che sia lo stesso giocatore a chiedere di essere ceduto già nel prossimo mercato di gennaio se continuerà a non essere preso in considerazione dal tecnico salentino. Un’eventualità che, anche nella partita di sabato, sembra essere sempre più confermata. Lo riporta il Corriere dello Sport.

La nostra opinione: contro il Sassuolo è arrivata una vittoria significativa per i nerazzurri, una grande festa in cui Eriksen è stato invitato quando il banchetto era ormai stato svuotato dagli altri. Anche contro i neroverdi, infatti, Antonio Conte ha concesso solamente gli ultimi 5′ al trequartista danese. Una condizione che sembra aver spazientito totalmente l’ex Tottenham, abituato a tutt’altro trattamento dagli allenatori che ha avuto nella propria carriera. Eriksen starebbe aspettando solamente la riapertura del mercato per lasciare l’Inter. La volontà del danese, ormai, sembra essere quella di cambiare aria e sposare un progetto tecnico che gli garantisca quella centralità che non ha mai avuto in nerazzurro.

Milan, Maldini vuole trattenere Dalot

Secondo un’importante fonte inglese come ‘ESPN‘, pare che il Manchester United sia orientato per la prossima stagione a cercare sul mercato un altro terzino destro da affiancare al titolare Wan Bissaka, cosa che chiuderebbe inevitabilmente le porte a un possibile rientro di Diogo Dalot in Inghilterra.

La nostra opinione: in questa prima parte di stagione non è ancora riuscito a mettere in mostra tutto il suo repertorio, ma in quelle poche chance avute a disposizione non ha certamente sfigurato. Dalot è arrivato in estate in prestito secco dal Manchester United. Una decisione da parte di Milan e club inglese presa unicamente con lo scopo di accelerare i tempi e chiudere il prima possibile il trasferimento. Tuttavia, l’intenzione del club rossonero è sempre stata quella poi di trattare coi Red Devils una eventuale permanenza a Milano del laterale portoghese con un accordo sul riscatto. Ovviamente ci sarebbe da lavorare ma sul terzino il Milan sarebbe pronto a investire.

Juventus su Dahoud

Secondo quanto riferito dal portale specializzato calciomercato.it, Paratici avrebbe posato gli occhi su Mahmoud Dahoud, centrocampista classe ’96 del Borussia Dortmund. La spietata concorrenza con cui è costretto a confrontarsi non gli sta facendo trovare molto spazio nelle rotazioni di Lucien Favre.

La nostra opinione: si tratta comunque di un grande talento, che probabilmente avrebbe solo bisogno di più spazio per svilupparsi al meglio. La Juve, sempre alla ricerca di colpi per rinforzare la mediana, ci starebbe quindi pensando. Ad agevolare i bianconeri anche i costi dell’operazione, che potrebbero rivelarsi davvero vantaggiosi. Dahoud infatti viene valutato meno di 15 milioni di euro. I rapporti tra i due club, che hanno concluso l’operazione Emre Can soltanto l’anno scorso, sembrerebbero buoni.

