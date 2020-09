"Posso confermare che c'è una negoziazione con il calciatore e con la Roma", diceva in serata il direttore sportivo Piero Ausilio . E ora è arrivata anche la fumata bianca: Aleksandar Kolarov può considerarsi un nuovo giocatore dell'Inter. Accordo raggiunto tra i nerazzurri e i giallorossi, come rivela 'Sky': il terzino serbo è pronto a cambiare squadra e a trasferirsi a Milano per mettersi a disposizione di Antonio Conte.

Non solo Kolarov: parallelamente, l'Inter viaggia spedita anche verso Arturo Vidal. La trattativa tra il Barcellona e il centrocampista cileno, intenzionato a liberarsi a zero per scegliere autonomamente la sua prossima squadra, prosegue velocemente. E, una volta conclusa, l'ex bianconero potrà tornare in Italia. Questa volta da "nemico" della Juventus.