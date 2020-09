Sì, Milan Skriniar può lasciare l'Inter. Sacrificato eccellente sull'altare del modulo scelto da Conte, quel 3-5-2 in cui il giovane Bastoni lo ha seccamente scalzato nel finale di stagione e in cui lo slovacco, come più volte dimostrato, non si trova pienamente a proprio agio. Così, ecco lo scenario di lusso: il PSG. Che ha appena salutato a parametro zero Thiago Silva, diretto verso il Chelsea, e sta pensando proprio a lui per colmare il vuoto lasciato dal brasiliano.

L'Inter chiede 65 milioni

Secondo 'Sportmediaset', un'offerta all'Inter è già pervenuta da Parigi: 50 milioni di euro. Proposta rispedita al mittente, in quanto i nerazzurri sperano di incassarne 65, di milioni, dalla possibile cessione dell'ex sampdoriano. Intermediari al lavoro, trattativa che sembra destinata a decollare definitivamente. Con Skriniar che, dopo tre stagioni all'Inter, potrebbe dunque dire addio per andare a giocare alla corte dei vice-campioni d'Europa. Anche se non alla cifra sparata un paio d'anni fa da Luciano Spalletti, secondo cui "per Milan se fossi il Barcellona spenderei 120 milioni con 20 di mancia, se fossi il Real 140 con 40 di mancia".

Tesoretto per Kanté

Skriniar, in ogni caso, non è l'unico elemento col destino in bilico. Se Marcelo Brozovic ha giurato fedeltà con lungo post su Instagram, Ivan Perisic spera sempre di chiudere definitivamente il rapporto coi nerazzurri e legarsi a lungo termine al Bayern. Operazioni che l'Inter spera di poter chiudere presto per portare avanti la propria campagna acquisti. Un tesoretto da utilizzare per N'Golo Kanté, pallino di Conte così come Arturo Vidal, sempre più vicino all'addio al Barcellona.

