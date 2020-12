È stato uno dei nomi dell'ultimo mercato, anche se il Barcellona non ci ha mai provato seriamente. Lautaro Martínez era sì un obiettivo dei blaugrana ma, saputa la clausola rescissoria, i catalani hanno subito battuto in ritirata. Non c'è solo il Barça, però, ad essere interessata all'argentino, ma ad oggi Lautaro resta un giocatore dell'Inter. Un giocatore felice all'Inter.