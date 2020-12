Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Calciomercato Da Haaland a Morata: quanto è cresciuto il loro valore di mercato 10 ORE FA

Inter, l'occasione è il Papu Gomez

La campagna trasferimenti dell'Inter è da chiudere in pareggio dal punto di vista del bilancio, motivo per cui a gennaio non saranno fatti grossi investimenti ma si sfrutteranno solo le occasioni che si presenteranno. Gomez è una di queste: i nerazzurri vorrebbero ottenere il prestito gratuito (o dietro simbolico "indennizzo") di sei mesi, mentre l'Atalanta intende monetizzare subito e liberarsi del Papu a titolo definitivo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

La nostra opinione: quale sarà il futuro del Papu Gomez? Il presente dell'argentino parla chiaro: lo strappo con l'Atalanta e con Gian Piero Gasperini è ormai irricucibile. Dopo i cinque giorni di riposo concessi dal club, il giocatore si è regolarmente presentato al centro sportivo di Zingonia ma continua a sostenere una seduta differenziata rispetto al resto dei compagni, sebbene non abbia alcun problema fisico con cui fare i conti. Il diktat del presidente Zhang per il mercato invernale e non solo è piuttosto chiaro e indicativo: ridurre i costi e il monte stipendi. Dopo le cessioni l'Inter potrà accelerare per il Papu che giocherebbe alle spalle della coppia Lautaro-Lukaku, innescando la loro vena realizzativa.

Gasperini: “Gomez? Non parlo dei singoli giocatori”

Juventus su Pavoletti: Reynolds in prestito a Cagliari?

Juventus e Cagliari starebbero lavorando a una sinergia di mercato in vista della sessione invernale: come riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri, in cerca di una punta per completare l'organico, potrebbero arrivare a Leonardo Pavoletti, centravanti classe 1988 che sbarcherebbe a Torino in prestito, con i sardi che, invece, riceverebbero dalla Juve il prestito di Reynolds, terzino statunitense classe 2001 che i campioni d'Italia dovrebbero a breve ingaggiare dai Dallas FC.

La nostra opinione: Paratici continua a sorprendere e tiene d’occhio anche l’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti che, complice anche l’assenza del compagno Giovanni Simeone, ha ritrovato la maglia e il posto da titolare in Sardegna dopo un anno e mezzo di infortunio. Nei Dallas FC è cresciuto McKennie e la Juve vuole tentare il colpo Reynolds. Il problema non è tanto il costo, che è di 7-8 milioni, quanto lo status di extracomunitario del giocatore che impedisce un arrivo immediato, avendo i bianconeri tutti i posti occupati. Bisogna quindi aspettare l’estate ma si sta pensando a una possibile sinergia con il Cagliari per portare il 19enne subito in Italia, lasciarlo in prestito e poi fargli vestire il bianconero dalla prossima stagione.

Da Caputo all'addio a Diego: i 10 momenti del calcio nel 2020

Milan, poker francese

Come riporta Tuttosport, in cima alla lista degli uomini mercato di Via Aldo Rossi c’è Simakan per la difesa, con il Milan che punta ad abbassare le pretese dello Strasburgo che chiede 15 milioni di euro per il suo gioiello. In mediana gli occhi del Diavolo sono per Soumaré, giocatore del Lille già cercato l'estate scorsa dal Milan. Dal Tolosa, invece, sono finiti nel mirino dei rossoneri il centrocampista Koné e Antiste, quest’ultimo giovanissimo attaccante classe 2002 già proposto in passato alla dirigenza.

La nostra opinione: un Milan giovane e alla francese. Sono diversi gli obiettivi d’Oltralpe per la dirigenza rossonera nella finestra di gennaio. Maldini e Massara lavorano per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, senza alzare però l’età media e il tetto ingaggi della rosa. Profili utili per il presente e con la speranza che possano rivelarsi dei potenziali crack in prospettiva.

Milan primo, come fa a vincere senza Ibra & Co.?

Calciomercato Nainggolan al Cagliari: l'Inter lo cede in prestito secco 15 ORE FA