Il Milan non ha ancora trovato l'accordo per i rinnovi di contratto di Donnarumma e Çalhanoglu . Sul turco l'offerta dei rossoneri è di 3,5 milioni a stagione contro i 5 richiesti dal trequartista , ma anche sul portiere c'è una bella forbice tra domanda e offerta. Raiola ha richiesto un super ingaggio da 10 milioni netti a stagione (al momento l'ingaggio più alto è quello di Ibrahimovic a 7 ), mentre il Milan ha presentato in queste ultime settimane un'offerta da 7 milioni. Offerta rifiutata da Raiola.

Al momento non c'è la volontà dei rossoneri di soddisfare la richiesta di 10 milioni, anche se Raiola “ha fatto sapere” che tante squadre sono disposte a prendere il portiere della Nazionale a "certe cifre". Anche nella nostra Serie A. Il Milan, però, è disposta a fare un piccolo passo in avanti, arrivando a quota 8 milioni netti. Cifra che farebbe di Gianluigi Donnarumma il giocatore più pagato tra i rossoneri e, comunque, uno dei più pagati in Italia (oltre a diventare il portiere più pagato in Serie A).