L'Inter ha cominciato a lavorare in vista del 2021, con il primo match che si giocherà il 3 gennaio contro il Crotone (a San Siro alle 13:30). È anche l'occasione, però, per un vertice di mercato ad Appiano Gentile. Presenti ovviamente il tecnico Antonio Conte, insieme all'ad Beppe Marotta e al ds Ausilio, con il presidente Steven Zhang collegato dalla Cina via zoom. Conte ha chiesto dei rinforzi e li avrà, ma sarà un mercato di autofinanziamento per i nerazzurri. Arriverà qualcuno solo se partirà qualcun altro. C'è l'ok alle partenze di Eriksen, Nainggolan, Perisic, Pinamonti e Vecino. Se dovessero arrivare le offerte giuste...

Eriksen per Paredes

Nonostante i 27 milioni spesi a gennaio dello scorso anno, la società ha deciso di concedere semaforo verde al danese. L'Inter è in contatto con il PSG per cedere il giocatore, che ritroverebbe Pochettino, in cambio i nerazzurri andrebbero su Leandro Paredes pallino di Conte. L'Inter non ci perde nulla se non che l'argentino ha uno stipendio più alto dell'ex Tottenham.

Nainggolan verso Cagliari, Pinamonti verso Parma

Partenza sicura per Nainggolan che rientrerà a Cagliari. Serve solo trovare l'accordo tra Inter e sardi, che chiedevano il trasferimento gratuito del belga. Anche Pinamonti è sul mercato, in ottica di un possibile scambio con Gervinho. Anche qui l'Inter non vuole pagare i 3 milioni richiesti dai Ducali e, tra il prestito e l'offerta di Pinamonti, spera di abbassare le pretese.

Vecino e Perisic?

Sono sul mercato anche Matias Vecino e Ivan Perisic. Dovesse riuscire a piazzare anche questi due, l'Inter potrebbe permettersi un rinforzo in più. Difficile però trovargli una sistemazione: l'uruguaiano non ha mai giocato in questa stagione a causa di un grave infortunio al ginocchio (ultima partita il 9 luglio) mentre il croato percepisce un ingaggio che fa paura a tutte le squadre interessate.

