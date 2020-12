Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, sempre De Paul

Il nome grosso stampato sulle pagine di mercato di siti e giornali è sempre quello, per il centrocampo. Rodrigo De Paul-Inter, la trattativa può entrare nel vivo.

La nostra opinione: L'Inter ha chiuso il 2020 al secondo posto appena dietro al Milan, infilando la settima vittoria consecutiva. Con l'addio prematuro alla Champions e la Juventus in difficoltà, i nerazzurri puntano più che mai allo scudetto e Conte pretenderà rinforzi di qualità già a gennaio. Una punta, certo, con Gervinho, Pavoletti e Lasagna come possibili acquisti, ma soprattutto in mezzo al campo. Praticamente salutato Eriksen, torna ad essere Rodrigo De Paul il nome forte per il reparto. Imprescindibile per l'Udinese, abbina qualità e quantità e sembra sposarsi alla grande con l'undici dell'Inter. La società nerazzurra potrebbe anche tentare la strada del prestito (18 mesi) e inserire Vecino nella trattativa. Di sicuro in qualche modo di muoverà.

Asta per Nainggolan

Il 2021 dovrebbe essere l'anno del ritorno in campo in pianta stabile di Radja Nainggolan, che ha diverse pretendenti alla sua porta.

La nostra opinione: Nainggolan ha un contratto con l'Inter fino al 2022, ma ha le valigie in mano già da parecchio tempo. L'ipotesi più suggestiva resta quella del ritorno al Cagliari, che per risolvere il nodo del pesante ingaggio potrebbe inserire nella trattativa Leonardo Pavoletti. Ma nelle ultime ore anche altre squadre hanno puntato i loro radar sul giocatore belga. Fiorentina e Sassuolo, ma anche loro avrebbero bisogno di puntare a uno scambio per agevolare l'operazione. Milenkovic e Castrovilli sono due vecchi sogni nerazzurri, ad esempio. Nella banda De Zerbi, invece, ci sono diversi talenti che potrebbero fare al caso della causa nerazzurra. Per queste due società, comunque, il colpo Nainggolan rimane solo un'idea.

West Ham su Giroud

Un dei nomi più caldi dell'attacco continua ad essere accostato a nuove squadre: l'ultima è il West Ham, che per Giroud potrebbe anche sacrificare un giocatore importante.

La nostra opinione: Prestazioni importanti quando viene chiamato in causa, ma poca continuità. Olivier Giroud resta pronto a lasciare il Chelsea, ma la sua prossima squadra resta avvolta nell'ombra. Accostato spesso a Inter e Juventus, ma anche a Milan e Lazio, il 34enne francese potrebbe anche restare in Premier League e addirittura nella stessa città. È il West Ham la sua ultima spasimante: il club londinese potrebbe anche rinunciare ad Andriy Yarmolenko per trovare i soldi necessari per l'attaccante francese. La sensazione, però, è che sarà decisiva la volontà del giocatore.

