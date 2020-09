Affondo della Juve per Morata, resistenza dell'Atletico Madrid. Dalla Spagna non hanno dubbi: secondo Marca, infatti, i bianconeri avrebbero offerto 50 milioni ai Colchoneros per riprendersi l'attaccante spagnolo, ma la proposta è stata rispedita al mittente. Dopo aver prelevato Morata dal Chelsea per 55 milioni di euro, l'Atletico non si accontenta di una cifra inferiore a quella della clasuola rescissoria: 150 milioni di euro. Cifra esagerata per le casse della Juve, ancora alla ricerca dell'attaccante erede di Higuain.