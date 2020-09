Secondo la Gazzetta dello Sport l’accordo tra la Juventus e Luis Suarez sarebbe ormai totale , configurato al minimo dettaglio. All’uruguagio andrano 10 milioni netti a stagione, mentre la Juventus potrebbe scriverne “solo” 15 lordi a bilancio per via delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita . Rimangono due nodi, piuttosto attorcigiliati, da scogliere: Suarez si deve liberare dal Barcellona (le sue condizioni e quelle di Bartomeu sulla buonuscita sono diversissime allo stato dell'arte) e in seconda battuta... L’attaccante deve munirsi di passaporto comunitario nonostante le origini italiane, friulane per la precisione, della moglie e la sua lunga militanza in Spagna. Come mai non se n'è mai preoccupato?

Come evidenziato questa mattina da Filippo Maria Ricci sulle pagine della "rosea" in Liga al calciatore è sempre e solo bastato il passaporto comunitario della moglie per essere in regola. In Italia, invece, serve il documento d'identità personale per giocare regolarmente. Suarez avrebbe dunque avviato le pratiche per ottenere il passaporto nostrano ma... Dovrà sostenere un piccolo esame di italiano! È richiesto difatti un livello B1 di conoscenze della lingua. Il "Pistolero" per un attimo dovrà tornare sui banchi di scuola, prima di calarsi nel ruolo a lui più congeniale, quello di goleador sotto porta.