Morata spinge per la Juve

C’è tanta voglia di tornare in bianconero da parte di Morata. Così il bomber ha iniziato il pressing sull’Atletico Madrid, la sua società attuale. Il numero 9 dei Colchoneros ha in mente un’idea ben precisa: far ritorno in Serie A e farlo nella squadra in cui è sbocciato e ha compiuto il salto di qualità definitivo. La Juve, appunto. Il feeling con la società non si è mai interrotto, nonostante l’addio dell’estate 2016 dopo due stagioni positive e il ritorno al Real Madrid, grazie al riscatto da parte delle Merengues. L’idea però non ha trovato al momento d’accordo i dirigenti dei Colchoneros nè Diego Simeone. Secondo il Corriere dello Sport Alvaro avrebbe avuto anche un colloquio con l’allenatore argentino che lo avrebbe rassicurato sul fatto di voler puntare su di lui accanto al fenomeno Joao Felix. Nei programmi degli spagnoli, infatti, c’è la cessione di Diego Costa non certo quella di Morata, riscattato la scorsa estate per ben 55 milioni dal Chelsea. La Juve però avrebbe anche in mente come convincere il club: un pagamento in cinque anni del cartellino di Morata, con una quota iniziale più bassa e quattro rate successive di importo superiore. Da risolvere poi ci sarebbe il nodo ingaggio perché Alvaro percepisce uno stipendio di 10,5 milioni netti a stagione, cifra che la Juve potrebbe raggiungere soltanto partendo da una base più bassa attraverso i soliti bonus.

La nostra opinione: la sensazione è che la Juventus si voglia costruire un piano B e un piano C in caso di mancata realizzazione dell'affare Suarez. Senza dimenticare il piano D, Edinson Cavani. Un'empasse che dovrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.

L'Inter vuole blindare Lautaro senza clausola

L'Inter prende in mano la questione Lautaro. Con il ritorno delle voci da Barcellona, seppur deboli, il club nerazzurro vuole chiudere in fretta la questione e inizia le trattative per il rinnovo. Il momento del rinnovo sarà alla chiusura del mercato, intanto gli agenti dell’argentino sono in arrivo a Milano. Oggi l'argentino guadagna, bonus compresi, circa 3 milioni di euro. Secondo la Gazzetta dello Sport il piano di Marotta e Ausilio è quello di raddoppiare quella cifra. Un contratto da 6 milioni più bonus a salire, per cinque stagioni, dunque fino al 2025. Con due postille: i diritti di immagine che sarebbero concessi al calciatore in percentuale maggiore rispetto ad oggi. E poi, la clausola rescissoria: l’obiettivo dell’Inter è quello di eliminare quella cifra, 111 milioni di euro, che vale come possibilità di uscita per il calciatore. Marotta non ha mai amato le clausole, fosse per lui non firmerebbe mai un rinnovo a queste condizioni. Ma è chiaro che la questione sarà oggetto di trattativa tra le parti. Ed è possibile che in questo senso si giunga a un compromesso, con una clausola alzata rispetto al valore attuale ma non completamente eliminata.

La nostra opinione: l’idea è chiara: far diventare il Toro uomo immagine dell’Inter, rendendolo uno dei calciatori più pagati in rosa, subito dopo Lukaku, Eriksen, Sanchez e probabilmente Vidal. E allo stesso tempo avvicinarsi il più possibile a quel numero a due cifre che il Barcellona era arrivato a promettergli, ovvero un ingaggio da 10 milioni netti a stagione. Non sarà una trattativa lampo, ma la permanenza di Conte sulla panchina dell'Inter ha giocato un ruolo determinante per arrivare a questo punto della trattativa tra l'ex Racing e il club nerazzurro.

Il Milan cerca un rinforzo in difesa

A meno di due settimane dall'inizio del campionato, il Milan continua a lavorare con attenzione sul mercato. Dopo l'innesto Tonali e l'arrivo in prestito di Brahim Diaz, l'attenzione della dirigenza rossonera è incentrata sul reparto arretrato dove Stefano Pioli ha richiesto, neanche troppo velatamente, un rinforzo al più presto. Al momento la difesa rossonera conta virtualmente 6 centrali: i due intoccabili Romagnoli e Kjaer, i fragili Musacchio e Duarte e i giovanissimi in cerca di conferma Bellodi e Gabbia. In questo senso, a parte i primi due citati il Diavolo non ha un terzo centrale di sicuro affidamento e da questo nasce l'esigenza di intervenire sul mercato. Secondo quanto riporta Tuttosport, German Pezzella è un profilo apprezzato da Pioli che vedrebbe nell'argentino. La bottega viola, da quando è arrivato Commisso, è cara e in questo senso per Pezzella non fa sconti: la richiesta della Fiorentina è di 18 milioni di euro, una cifra ritenuta esagerata dalla dirigenza rossonera. In questo senso il Milan, come per gli altri due, potrebbe aspettare la conclusione del mercato affinchè il prezzo per l'argentino si abbassi o virare su altri nomi che possano rinforzare la difesa rossonera senza un costo eccessivo per le casse di via Aldo Rossi.

La nostra opinione: guardando meramente all'aspetto economico, per Nikola Milenkovic della Fiorentina e Wesley Fofana del Saint-Etienne è l'alto prezzo che le due società fanno dei due giocatori: la Fiorentina per il serbo chiede 40 milioni di euro mentre il club francese ne chiede 30 per il giovane talento classe 2000. Cifre inarrivabili per il Milan che tuttavia potrebbero scendere a fine mercato e, in questo senso, potrebbero rimettere in corsa il Milan per i due giocatori. Staremo a vedere.

Barcellona, Messi torna in campo dopo il quasi divorzio

