Andrea Pirlo in conferenza stampa è stato chiaro, le strade di Juventus e Gonzalo Higuain sono pronte a dividersi. L'attaccante argentino, dopo una stagione caratterizzata da più ombre che luci, è nuovamente pronto a salutare Torino. La nuova destinazione? Le ipotesi più calde sono l'approdo oltreoceano in MLS o il possibile ritiro. Prima, però, la rescissione consensuale del contratto.

Non sono serviti troppi giri di parole, le dichiarazioni di Andrea Pirlo nella sua prima conferenza stampa da allenatore della Juventus sono state eloquenti: Gonzalo Higuain non rientra più nei piani dei bianconeri, i due si sono parlati arrivando a definire come sia giunto il momento per il Pipita di salutare nuovamente la Juventus e gettarsi a capofitto in una nuova avventura. Rimane da capire dove, con le ipotesi più calde che al momento sembrano quelle del ritorno oltreoceano in MLS, l'altra ipotesi è il ritiro. Prima, però, sarà necessaria la risoluzione del contratto con la Juventus, con l'argentino che, forte di uno stipendio di 7,5 milioni a stagione e di un ulteriore anno di contratto in bianconero, è pronto a battere cassa per una lauta buonuscita.

La pista americana, Higuain raggiungerebbe il fratello

L'ipotesi MLS rimane, al momento, quella più plausibile per il futuro di Gonzalo Higuain. L'argentino, d’altronde, sembra ormai faticare a trovare il giusto spazio nei top campionati europei e il passaggio in America potrebbe, dunque, apparire come la scelta migliore per permettere al Pipita di sparare gli ultimi botti della propria carriera. La chiave potrebbe essere il fratello Federico, da anni protagonista in MLS con la maglia dei Columbus Crew e di recente passato al DC United dove, tra l'altro, svolge anche un ruolo di assistenza all’allenatore. L’obiettivo di Federico sarebbe, appunto, quello di portare il fratello nella capitale dando vita a un duo d'attacco totalmente griffato Higuain. L'altra squadra che dall'america sembrerebbe pronta a fare carte false per lui sarebbero i Los Angeles Galaxy, la compagine di cui Zlatan Ibrahimovic ha fatto le fortune nelle ultime stagioni.

La permanenza in Serie A sembra da escludere

Tra le squadre della nostra Serie A di certo non mancano quelle a caccia di un nuovo numero 9, ma forse anche per lo stipendio decisamente consistente, nessuna sembra in maniera concreta pronta a puntare sull'argentino. Al Pipita era stata accostata la Roma, che giorno dopo giorno, però, sembra sempre più vicina a poter chiudere per Milik dal Napoli, con Dzeko che andrebbe poi ad occupare quel posto in bianconero lasciato proprio da Higuain. Sullo sfondo rimane la Fiorentina, che avendo in rosa Federico Chiesa, uno degli obiettivi principali della Juventus del futuro, potrebbe utilizzare il Pipita come pedina di scambio. L'ipotesi, però, rimane davvero poco probabile.

Il River lo attende, ma il papà chiude all’Argentina

L’ipotesi più romantica sarebbe quella del ritorno in patria, tornando ad indossare la maglia del River Plate con cui il Pipita è cresciuto fino ad affermarsi a livello internazionale. Con i Millonarios, Gonzalo Higuain è cresciuto nelle giovanili dal 1997, fino a guadagnarsi nel 2005 il posto fisso in prima squadra. Una trattativa che, per il club bianconero, potrebbe ricordare quella che ha visto protagonista Tevez, ormai giunto alla fine del proprio ciclo con la Juventus e deciso a riabbracciare i colori del Boca Juniors. Ovviamente, per Higuain si tratterebbe della sponda opposta di Buenos Aires. La chiusura di questa possibilità, però, arriva dal padre di Gonzalo Higuain, che negli ultimi mesi avrebbe più volte negato il possibile ritorno in patria del Pipita, facendo prevalere l'ipotesi MLS.

Ipotesi ritiro?

Non è da escludere che il Pipita possa decidere una volta per tutte di appendere gli scarpini al chiodo. Higuain, 33 anni il prossimo 10 dicembre, starebbe anche pensando, tra le varie ipotesi, di chiudere con il bianconero la propria carriera da calciatore. Le ultime stagioni caratterizzate da alti e bassi, infatti, hanno fatto emergere i limiti dell’attaccante argentino apparso più volte in difficoltà nel riuscire a rendersi protagonista nel panorama europeo.

