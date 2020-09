Marcelo in Serie A. Se n'è già parlato, senza che si sia mai giunti ad alcunché di concreto. E ora, dalla Spagna rimbalza l'ennesima voce: secondo 'AS', sia la Juventus che l'Inter avrebbero chiesto informazioni sulla situazione del terzino del Real Madrid, contattando il suo entourage per capire la fattibilità di una possibile operazione. E venendo immediatamente frenati dalla risposta.

Lo stipendio di Marcelo gira infatti intorno agli 8 milioni netti a stagione, quantità che nessun club italiano è in grado di pagare. Nemmeno la Juventus e l'Inter, le due società con le maggiori potenzialità economiche. Specialmente per un giocatore che ha già superato la trentina (il brasiliano ha compiuto 32 anni lo scorso 12 maggio). Ed è per questo che i sondaggi non sono andati oltre, senza trasformarsi in una trattativa vera e propria con le Merengues.

Marcelo disposto ad ascoltare offerte

Non è la prima volta che Marcelo viene accostato alla Juventus, specialmente da quando i bianconeri hanno acquistato dal Real Madrid l'amico Cristiano Ronaldo. E in passato non era mancata nemmeno qualche voce sull'Inter. Sempre senza troppa concretezza, come detto. Sia per la volontà del Real di non privarsi di un campione del suo calibro, sia per il desiderio del giocatore di non muoversi da Madrid.

Questa volta, sempre secondo 'AS', Marcelo sarebbe stato disposto ad ascoltare eventuali offerte per il suo acquisto. Anche perché con Zidane, specialmente dopo l'arrivo dal Lione di Ferland Mendy 12 mesi fa, il brasiliano non è più titolare indiscusso. Il suo stipendio, però, se lo possono permettere in pochissimi, e neppure un contratto in scadenza 30 giugno 2022 gioca a favore dei possibili acquirenti. Con buona pace di Juve e Inter.

