Nessun contatto, nessuna trattativa. Indiscrezioni seccamente rispedite al mittente. L'agente di Olivier Giroud, Michael Manuello, è categorico: con la Juventus non c'è nulla. Poche parole, un rapido dialogo con il portale 'Tuttojuve.com' per ribadire come il centravanti francese del Chelsea, accostato ai bianconeri nelle ultime ore, non sia in procinto di arrivare in Italia.

Non ho letto le notizie che arrivano dall'Italia, ma in questo momento non ci sono contatti con la Juventus

Secondo 'Sky', al contrario, Giroud e la Juventus avrebbero addirittura trovato un accordo di massima per un contratto biennale a 4 milioni e mezzo a stagione. Il francese ha rinnovato il proprio contratto con il Chelsea lo scorso 20 maggio, evitando quindi di andarsene a parametro zero, e i Blues chiederebbero un indennizzo pari a 5 milioni di euro per lasciarlo andare.

Suarez, Dzeko: la caccia continua

La smentita di Manuello riporta l'attenzione sulle due prime scelte della Juventus: Luis Suarez ed Edin Dzeko. Con Alvaro Morata sullo sfondo. Nei prossimi giorni il Pistolero dovrebbe sostenere l'ormai celeberrimo esame di italiano all'Università per stranieri di Perugia, mentre il bosniaco è ancora un giocatore della Roma, sempre in corsa per Arek Milik. Un effetto domino che non è ancora partito. E che, al momento, tiene tutti bloccati. Compreso Giroud.

Come cambia la Juventus con l'acquisto di Suarez

