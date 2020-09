Addio a un attaccante, caccia ad un nuovo numero 9. La Juventus di Pirlo deve ancora scegliere l’ultima pedina per completare il reparto offensivo e candidarsi nuovamente come favorita numero 1 per la vittoria del campionato. Gonzalo Higuain ha rescisso il suo contratto, ricevendo una piccola buonuscita, e si è accasato all’Inter Miami di David Beckham. E in questo momento l’unico settore scoperto della squadra bianconera rimane proprio l’attacco, dove Dybala, Ronaldo e Douglas Costa garantiscono qualità, ma non sono sufficienti. Manca uno stoccatore, un giocatore di peso in grado di finalizzare al meglio la mole di gioco prodotta. Teoricamente anche la sua eventuale riserva ed è per questo che la Juventus in queste settimane si è mossa su diversi fronti e ha sondato vari profili. Il nome più importante e convincente pare rimanere quello di Luis Suarez, in uscita dal Barcellona e prossimo all’esame per acquisire il passaporto italiano (e quindi comunitario). L’uruguaiano avrebbe già un accordo con la dirigenza della Vecchia Signora, che favorirebbe sia lui che la Juve, consapevole di poter risparmiare sull’ingaggio grazie al Decreto Crescita.