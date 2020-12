La sua avventura in bianconero sembra ormai giunta al capolinea, ne è consapevole lo stesso Khedira: "Attualmente ho ancora molta forza ed energia, quindi non guardo all'estate del 2021, ma a dicembre e gennaio. Un cambiamento è realistico; il mio obiettivo principale è quello". A proposito di un ritorno in Bundesliga allo Stoccarda, dove ha giocato dal 2004 al 2010, commenta: "Lo Stoccarda gioca in Bundesliga. E non escludo nulla in Bundesliga. È su una buona e promettente strada". Sulla possibilità di andare in Premier League, all'Everton di Ancelotti: "Parliamo al telefono e ci scriviamo. Conosce la mia situazione. Potrebbe finire per essere un club completamente diverso. Anche fuori dall'Inghilterra". Il tedesco è pronto a una nuova esperienza, dunque, e non ha paura di affrontare nuove sfide: "Sarebbe molto divertente andare in una squadra con tanti giovani giocatori, che potrei aiutare come mentore in campo e condividere esperienze lavorative".