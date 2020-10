La Juventus ha consegnato la Uefa la lista dei 23 giocatori con cui affrontare la Champions League. L'esordio è previsto martedì 20 ottobre in Ucraina contro la Dinamo Kiev, dopodiché i bianconeri affronteranno Barcellona e Ferencvaros prima del girone di ritorno del gruppo G.

La prima curiosità che salta all'occhio è la presenza del giovane laterale Gianluca Frabotta. La seconda, dell'assenza di Sami Khedira, che nelle ultime ore di mercato non ha perfezionato la risoluzione contrattuale con il club, che quindi continuerà ad annoverarlo in rosa. Ecco i selezionati di Andrea Pirlo per la Champions League 2020-2021: 1 Szczesny, 3 Chiellini, 4 de Ligt, 5 Arthur, 7 Cristiano Ronaldo, 8 Ramsey, 9 Morata, 10 Dybala, 12 Alex Sandro, 13 Danilo, 14 McKennie, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 22 Chiesa, 25 Rabiot, 28 Demiral, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 38 Frabotta, 39 Portanova, 44 Kulusevski, 77 Buffon.