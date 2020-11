Sami Khedira e la Juventus non sono in buoni rapporti e ormai la storia va avanti da qualche tempo: il 33enne centrocampista tedesco, in scadenza con la Vecchia Signora a giugno 2021, finora non ha mai avuto intenzione di recedere dal proprio contratto, che pesa per 6 milioni di euro sul bilancio dei bianconeri. Ma ora sembra esserci un piccolo spiraglio perché Khedira possa cambiare aria, magari proprio nella finestra di mercato di gennaio. Dopo l'intervista al quotidiano tedesco Bild, il centrocampista della Juve parla del proprio futuro anche a Sky Germany.

"Fin da quando ero un bambino è sempre stato un sogno diventare un giocatore di Premier League. Sono davvero felice e soddisfatto della mia carriera fino ad ora ma una cosa che mi manca e che non si è mai realizzata è diventare parte di un club di Premier League! Ho sempre visto molte gare del campionato inglese da quando ero piccolo, ma ora lo sto seguendo molto di più. Sono sempre stato felice di giocare in Champions League contro i club inglesi. L’atmosfera, lo stile e l’idea di calcio che hanno mi hanno sempre impressionato. Se questo sogno si realizzerà, sarà un onore far parte di un club di Premier League".

Calcio Da Napoli-Milan a Barça-Juve, il grande calcio fino a Natale 3 ORE FA

Mourinho un grande allenatore

Khedira ammicca all'Inghilterra e a due allenatori che stima, José Mourinho (già suo mister al Real dal 2010 al 2013) e Carlo Ancelotti: "Ha una grande personalità, è sempre onesto, diretto, chiaro e un grande allenatore. Molte persone dicono che è troppo difensivo ma è un vincitore, è un campione. Ecco perché mi ha impressionato. Mi è piaciuto molto lavorare con lui, ma ci sono molti allenatori con cui mi piacerebbe lavorare. Non direi mai più di no a Mourinho, ma non è l’unico coach con cui mi piacerebbe lavorare di nuovo. Ci sono tanti allenatori, anche in Premier League che rispetto molto. Ancelotti sta facendo un ottimo lavoro in questo momento".

Juventus su Locatelli e Rovella

La partenza di Khedira sarebbe naturalmente manna dal cielo per la Juventus e per Andrea Pirlo che quindi avrebbe a disposizione uno slot in più in mezzo al campo: oltre alle doppie coppie costituite da Arthur-Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot-Weston McKennie (nemmeno 100 anni in quattro), potrebbe aggiungersi un giovane di talento. Si parla ormai in maniera costante di Manuel Locatelli, ormai fisso anche nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, e di Nicolò Rovella, talento che ha già spiccato il volo in questo inizio di stagione al Genoa.

Inzaghi: "La Juventus è ancora la più forte della Serie A"

Serie A Juventus-Cagliari: probabili formazioni e statistiche 4 ORE FA