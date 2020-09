Se Messi rimane al Barcellona, anche Suarez potrebbe farlo. Secondo il Corriere dello Sport “Leo blocca Suarez” e dunque il passaggio del Pistolero alla Juventus si starebbe complicando. Dzeko è il piano B, ma i dirigenti bianconeri continuano a lavorare sottotraccia per trovare un accordo con il Barcellona e per fare in modo che l’attaccante uruguagio ottenga il passaporto comunitario il prima possibile.