"Maurizio tornerà protagonista prima di Natale: con la Juventus, nononostante quello che si dica, non ha litigato. E lo dimostra il fatto che stia parlando col club per risolvere il contratto. Stanno cercando un accordo che soddisfi tutti e che consenta a Maurizio di sentirsi libero di allenare e alla Juventus di risparmiare. Io ho un sogno: vederlo a Firenze"

Parole e musica di Aurelio Virgili, amico e confidente di Maurizio Sarri, riportate questa mattina da Tuttosport . Secondo il quotidiano torinese la prima opzione per l'allenatore toscano è la Fiorentina, qualora Iachini saltasse. La seconda è la Roma, qualora a Fonseca toccasse la stessa sorte: a quel punto sarebbe ballottaggio con Allegri.

È lo stesso quotidiano sportivo torinese a ventilare un clamoroso scenario di mercato: Dembelé alla Juventus, Bernardeschi al Barcellona in uno scambio che vedrebbe coinvolti questi due club amici. Dopotutto entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza nel 2022 ed ambedue non sono esplosi nei rispettivi club. Se ne riparla a gennaio... O a giugno 2021.