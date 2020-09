Un Pistolero per la Signora. All'improvviso, quasi in sordina, il profilo di Luis Suarez si fa sempre più concreto per la Juventus. Che come noto ha la necessità di acquistare un centravanti di spessore per sopperire alla partenza certa di Higuain, e che, stanti le difficoltà nel percorso che porta a Edin Dzeko, sta pensando sempre più concretamente a un'alternativa di lusso: l'uruguaiano, appunto.