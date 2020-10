Quattro gol in due derby non si mettono a segno per caso. Ibrahimovic può giocare anche dopo i 40 anni , ne è sicuro anche Paolo Maldini che ha annunciato (nel pre-partita) che con Raiola si discuterà anche del rinnovo dello svedese e non solo quello di Donnarumma .

Il Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, ha commentato così la sua permanenza nella società bianconera prima della sfida contro il Crotone: "Non smetto mai di ringraziare Agnelli e la Juve per tutto quello che mi hanno dato in questi anni. Ho avuto l'onore e il privilegio di lavorare per questo club per 11 anni, vincendo tantissimi titoli. Se arriverà il giorno in cui dovrò lasciare la Juve, lo saprò prima io dal presidente piuttosto che i media", le sue dichiarazioni a DAZN.