Per il Corriere dello Sport il piano del Milan è chiaro: si procederà subito con i rinnovi pendenti per poi guardare altrove. Quell’”altrove” sarebbe Florian Thauvin, esterno destro dell’OM con contratto in scadenza nel 2021. Per i rinnovi, invece, parliamo prima di tutto di quello di Gianluigi Donnarumma e poi di Hakan Calhanoglu. Per il primo è previsto a breve un incontro col procuratore Mino Raiola, mentre con il secondo non c’è accordo sull’ingaggio, perché il giocatore vorrebbe circa 5 milioni di euro, ma la società gliene offre un paio di meno.