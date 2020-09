Il Valencia è tornato alla carica per Daniele Rugani, al quale gli spagnoli avevano già pensato nelle scorse settimane . La proposta, secondo 'Sky', prevede un prestito con un indennizzo legato ad alcuni bonus. Una formula che non piace alla Juventus, che l'ha così rispedita al mittente.

Non convocato contro il Benevento a causa di una faringite, Radja Nainggolan non sa ancora in che squadra giocherà a partire da martedì prossimo. E intanto, secondo 'Tuttomercatoweb', altre due formazioni di Serie A si sono mosse per il belga: il Torino e la Fiorentina.