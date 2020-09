Tutti mi hanno raccontato di quanto sia speciale l'atmosfera dell'Old Trafford e io non vedo l'ora di sperimentarla, una volta che ai tifosi sarà consentito tornare. La squadra ha alcuni dei centrocampisti più forti del mondo, so che potrò imparare molto da loro e portare al gruppo le mie qualità. Dopo aver parlato col manager della sua visione della squadra, la direzione in cui sta andando il club è enrusiasmante e io non vedo l'ora di farne parte".

"Donny ha tutti gli attributi tecnici necessari per giocare in questa squadra e la personalità richiesta per avere successo al Manchester United. La sua abilità nel trovare gli spazi, di muoversi nel modo giusto e leggere le partite completeranno il nostro centrocampo. Il suo arrivo irrobustisce la profondità di talento che abbiamo in quel ruolo. Le prestazioni di Donny in Eredivisie e in Europa sono state eccellenti negli ultimi anni e non vediamo l'ora di lavorare con lui".