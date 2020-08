Secondo il 'Telegraaf', oggi Van de Beek non ha partecipato all'allenamento della Nazionale olandese, che lunedì prossimo sarà avversaria dell'Italia in Nations League, per sottoporsi alle visite mediche col Manchester United . Accordo trovato sulla base di 45 milioni di euro e contratto della durata di 5 anni, fino al 30 giugno 2025. Intesa trovata nelle scorse ore e unicamente da formalizzare. Attese firma e ufficialità da parte di Van de Beek, che si prepara dunque a mettersi a disposizione di Solskjaer e a iniziare la propria avventura in Premier League.

Su Van de Beek era segnalata mezza Europa. Non da oggi: da quando il ventitreenne di Nijkerk si è segnalato come uno dei pezzi pregiati nel sorprendente e brillante Ajax versione 2018/19. Venendo corteggiato in primis dal Real Madrid, tanto che a un certo punto il suo trasferimento in Liga sembrava quasi cosa fatta. E invece a spuntarla è stato il Manchester United. Deciso, una volta per tutte, a interrompere l'egemonia di City e Liverpool.