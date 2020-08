Niente City, PSG, Juventus o Inter: l'ultimo capitolo della telenovela Messi ci porta in Germania, più in particolare a Stoccarda dove un gruppo di sostenitori della squadra locale, fresca di ritorno in Bundesliga, ha indetto una raccolta fondi sul web per provare a raccogliere i soldi necessari per portare l'argentino a vestire la maglia della propria squadra del cuore.

L'obiettivo da raggiungere? 900 milioni, la cifra necessaria per consentire al club di poter pagare la tanto discussa clausola di 700 milioni che lega Messi al Barcellona e, successivamente, di avere i soldi necessari per un possibile ingaggio dell’argentino. Al momento, il gruzzolo a disposizione dello Stoccarda si aggira intorno ai 500 euro, e in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo – un'ipotesi più che probabile – i soldi raccolti verranno totalmente devoluti in beneficenza. Sognare non costa nulla, o meglio, per i tifosi dello Stoccarda il sogno equivale a 900 milioni…