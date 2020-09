Chiesa-Milan, la pista si scalda

Per la Gazzetta Sportiva una prima pagina con il possibile affare del secolo: il Milan avrebbe chiesto Milenkovic alla Fiorentina, che però, ritenendolo incedibile, avrebbe provato a buttare lì una proposta per Federico Chiesa. La base di 60 milioni (valutazione stimata dal presidente viola Rocco Commisso) sarebbe pronta a scendere e in quel caso il Milan, in questa fase attentissimo al budget, potrebbe pensare a una trattativa vera.

La nostra opinione: il Milan in questo momento sta assestando dei colpi mirati e la gestione-Covid sembra piuttosto oculata, quindi difficilmente si potrà vedere il club spendere cifre tanto alte. Il fatto che Chiesa non sembri intenzionato a prolungare il suo contratto col club toscano e che con Pioli ci sia un gran feeling potrebbero accelerare la manovra al ribasso delle richieste della Fiorentina, portando così a un dialogo concreto tra le due società.

Inter, Vidal in arrivo lunedì?

Per il Corriere dello Sport è fatta: le indiscrezioni sull’accordo raggiunto tra il Barcellona e Arturo Vidal sarebbero delle vere e proprie certezze. Non convocato per la sfida amchevole contro il Nastic, il cileno potrebbe arrivare a Milano già nella giornata di lunedì per sostenere le visite mediche con l’Inter e poi firmare.

La nostra opinione: la situazione sembra aver rapidamente preso una piega favorevole per l’Inter, che si ritroverebbe con un giocatore esperto e di qualità, e che soprattutto ha un grande feeling con Antonio Conte dai tempi della Juventus. Se l’operazione andasse davvero in port, sarebbe un bel segnale positivo dopo la burrascosa chiusura di stagione che ha dovuto sedare i mal di pancia di mister Conte.

Juventus, spiragli per Suarez

Il Barcellona non ha lasciato a casa solo Vidal per l’amichevole di cui abbiamo accennato, ma anche Luis Suarez, come racconta Tuttosport. Ormai l’uruguayano è praticamente fuori rosa e dato per vicinissimo alla Juventus; in settimana dovrà sostenere l’esame per ottenere il passaporto italiano. Il termine per completare l’iter burocratico è il 5 ottobre.

La nostra opinione: secondo quanto riporta il quotidiano torinese, c’è già un fascicolo aperto da Suarez per la cittadinanza italiana, perciò i tempi, in caso di esito positivo dell’esame, sarebbero più brevi. Resta da vedere però tutta la parte finanziaria legata alla Juventus, con i conti in rosso e con diversi discorsi di mercato aperti su più fronti. C’è ancora tempo per concludere l’affare: la via sembra meno piena di ostacoli, ma non è ancora del tutto spianata.

