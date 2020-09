Dopo il successo per 4-1 a San Siro nell'amichevole amarcord contro il Monza, il tecnico del Milan Stefano Pioli fa il bilancio sul mercato e sulla condizione generale della squadra. Il tecnico rossonero, intervistato da Milan TV, dribbla le domande sul possibile arrivo di Federico Chiesa, ma fa capire che - soprattutto in vista del primo impegno ufficiale in Europa League contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers, servirà intervenire nel reparto difensivo.