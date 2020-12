Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, casting per l'attacco per il vice Ibrahimovic

Secondo la Gazzetta dello Sport sono due le necessità del Milan: il difensore centrale e il vice Ibrahimovic, il cui infortunio preoccupa. Il primo della lista è Ozan Kabak, difensore turco di vent’anni. Gioca nello Schalke 04, le trattative sono avviate da tempo. In alternativa c’è sempre Mohamed Simakan dello Strasburgo, vent’anni anche lui. Davanti, invece, si pensa a Giroud che ha dimostrato di poter essere utile anche dalla panchina. Secondo il Corriere dello Sport, il Diavolo è in agguato per il Papu Gomez, ormai in rotta totale con Gasperini, mentre per Tuttosport le piste calde sono Jovic e Scamacca.

La nostra opinione: un fulmine a ciel sereno. L’ennesimo infortunio di Zlatan Ibrahimovic, il secondo in poche settimane, ha scombussolato i piani di Pioli, che sperava di avere lo svedese almeno in panchina contro il Sassuolo per poi sfruttare tutto il suo potenziale nell’ultima partita del 2020 con la Lazio. Non sarà così: per rivedere Ibra in campo bisognerà attendere l’anno nuovo. C’è bisogno di un vice affidabile e con caratteristiche da prima punta. Perché Leao e Rebic non lo sono e faticano a incidere nel cuore dell’attacco. Giroud è un vecchio pallino, Gomez una tentazione - la famiglia sta bene a Bergamo e la breve distanza da Milano sarebbe un'alleata - mentre i giovani nella lista sono Jovic (’97) e Scamacca (’99), talento di proprietà del Sassuolo, ma attualmente in prestito al Genoa. Attenzione, poi, al ruolo di Mino Raiola: il manager è in buoni rapporti con il club rossonero e non è da escludere che possa proporre a Maldini un suo assistito, come gli olandesi Malen del PSV Eindhoven (25 gol in 21 gare in stagione, ma costa tanto) o Boadu dell'AZ Alkmaar.

Inter, via Eriksen per Gervinho e De Paul

Inter al lavoro per gennaio. In uscita, oltre a Eriksen, ci sono Nainggolan (che alla fine potrà andare al Cagliari, considerato che Suning si è ammorbidito sulla questione prestito), Vecino, Pinamonti e Perisic. Marotta avrebbe così il tesoretto per arrivare a Rodrigo De Paul. L’infortunio di Alexis Sanchez (che tornerà nel 2021) costringe poi il club nerazzurro a concentrarsi anche sull'attacco, dove nel finale della scorsa sessione di mercato Gervinho e Andrea Pinamonti erano stati protagonisti di un possibile scambio last minute.

La nostra opinione: cinque partenze, per tre acquisti: sarebbe questo, in estrema sintesi, il piano che Antonio Conte avrebbe presentato all'Inter per la prossima sessione di mercato. Serve snellire la rosa in una stagione che ora vede in corsa solo due competizioni e il focus è su centrocampo, attacco e fascia sinistra. Molto ovviamente è legato al futuro del danese: la richiesta di 35 milioni avanzata dall'Udinese per De Paul pone la strada in salita. Se Eriksen dovesse, invece, salutare Milano in prestito, allora la soluzione più facile sarebbe Leandro Paredes. Quello per Gervinho, infine, è un file mai chiuso che è tornato di attualità ora, vista la necessità da parte di Conte di avere un attaccante dalle caratteristiche diverse rispetto a quelli a sua disposizione.

Il Napoli vende Milik e Llorente

Il Napoli vende in attacco. Milik può partire in presenza di un'adeguata offerta: De Laurentiis non vuole scendere sotto i 18 milioni di euro. La Fiorentina e la Roma sono interessate ma anche la Juventus che però vorrebbe esercitare il suo fascino a luglio a parametro zero. Milik guadagna quattro milioni e mezzo da integrare con bonus. Llorente, invece, è sempre più vicino alla Sampdoria.

La nostra opinione: dopo i tentativi falliti di questa estate, il presidente Massimo Ferrero è tornato a bussare alla porta del Napoli, nel tentativo di strappare il centravanti spagnolo a determinate condizioni. De Laurentiis libererà lo spagnolo, in scadenza, e Ferrero rileverà il cartellino fino a giugno, con possibile opzione per un altro anno. La prossima settimana il tutto dovrebbe andare in porto, con l’ex attaccante dell’Athletic Bilbao pronto a vestire la maglia blucerchiata. Per quanto riguarda Milik non va dimenticata la vetrina degli Europei, obiettivo del centravanti: ecco perché una partenza a gennaio consentirebbe di monetizzare ad AdL e all'interessato di rimettersi in carreggiata. Viceversa, se dovesse aspettare la Juventus e restare fermo fino a giugno, il sogno continentale svanirebbe.

