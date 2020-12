Zlatan Ibrahimovic si ferma ancora: l'attaccante svedese del Milan , al termine della seduta di allenamento di venerdì a Milanello, ha accusato un dolore al polpaccio sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una decina di giorni in modo da stabilire l'entità del nuovo infortunio: questo significa che Ibra salterà entrambi gli impegni dei rossoneri di Stefano Pioli prima della sosta natalizia, ovvero quelli contro il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia (domenica alle 15) e contro la Lazio a San Siro (mercoledì 23 dicembre alle 20.45). Il 2020 di Ibrahimovic , di fatto, finisce qui: per rivederlo in campo bisognerà attendere l'anno nuovo.

Il nuovo stop di Ibrahimovic può considerarsi una sorta di fulmine a ciel sereno in casa Milan. Lo svedese, che si era infortunato lo scorso 22 novembre in occasione della trasferta vittoriosa contro il Napoli al San Paolo, aveva svolto in gruppo la seduta di allenamento, al punto che si era ipotizzato un suo recupero in extremis per il match contro il Sassuolo. Secondo le prime indicazioni, la risonanza magnetica alla quale si è sottoposto Ibra avrebbe evidenziato una soffusione emorragica del muscolo soleo. A Reggio Emilia mancheranno certamente anche Kjaer, Bennacer e Gabbia.