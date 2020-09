Dopo aver trovato l'accordo per Ibrahimovic e ufficializzato l'arrivo di Brahim Díaz , il Milan cerca di completare la rosa in vista delle ultime settimane di preparazione prima dell'inizio della stagione, con i rossoneri impegnati nei preliminari di Europa League .

Arrivano Bakayoko e Florentino? Sinceramente siete un po' fuori strada, però vediamo. Serve un centrocampista? Per il momento siamo contenti così. Bakayoko è un gran giocatore. [Paolo Maldini a Sportitalia]

Con Bakayoko, in realtà, i contatti sono frequenti ormai da diverse settimane. Non combaciano però domanda e offerta riguardo al riscatto dell'ex giocatore del Monaco. Il Chelsea, che prima chiedeva l'obbligo di riscatto, ora si accontenta di un 'semplice' diritto, chiede 30-32 milioni per il classe '94.