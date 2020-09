"Federico Chiesa? È uno dei migliori giovani italiani, ma non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina per lui. Questo lo stato dei fatti a oggi". Così, ai microfoni di Sky Sport, il direttore dell'area tecnica del Milan Paolo Maldini commenta le voci di mercato che vogliono il club rossonero fortemente interessato all'attaccante esterno dei viola e della Nazionale. L'ex capitano milanista traccia anche gli obiettivi in sede di campagna acquisti da qui fino a fine sessione: