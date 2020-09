Paquetà non convocato, addio più concreto

Si parlava nei giorni scorsi di Paquetà come di uno dei primi partenti del Milan: Tuttosport sottolinea che la mancata convocazione per la sfida con lo Shamrock Rovers è un chiaro segnale di quanto sia prossima la cessione del brasiliano, che continua a non convincere mister Pioli e che non avrebbe nemmeno molto feeling con Ibrahimovic. Il Lione sarebbe interessato a lui, ma pare non sia ancora pervenuta alcuna offerta ufficiale.

La nostra opinione: si è parlato anche del possibile acquisto di Milenkovic della Fiorentina da parte del Milan. La cessione di Paquetà sarebbe dunque comodissima per far entrare subito nelle casse denaro utile. Sarà difficile, però, non andare incontro a una minusvalenza: per non perderci i rossoneri dovrebbero venderlo oltre i 20 milioni (che è l’attuale valutazione di mercato), ma mettendolo di fatto fuori rosa si presta il fianco a tentativi al ribasso da parte dei club che eventualmete avanzerano delle proposte.

Milik a un passo della Roma: pagato grazie a Under

Finalmente si parla di cifre e modalità: il Corriere dello Sport spiega che per Milik alla Roma si parla di prestito con obbligo di riscatto e che il club giallorosso dovrebbe alla fine sborsare 25 milioni comprensivi 7 di bonus. Come già anticipato, per ricavare questi soldi sarà utile la cessione di Under al Leicester in prestito oneroso con obbligo di riscatto, che vorrebbe dire 3 milioni subito più altri 25 dopo.

La nostra opinione: si vede la luce in fondo al tunnel di questa intricata vicenda, che darebbe il via a un’interessante reazione a catena di mercato. Nell’operazione tra Napoli e Roma dovrebbe entrare anche una piccola contropartita, con due giovani che il Napoli poi girerebbe in prestito a un altro club più piccolo. E’ bene che questa situazione si concluda alla svelta: il campionato parte nel weekend ed è bene che tutti gli allenatori abbiano al più presto a disposizione i giocatori fondamentali attorno ai quali costruiranno la squadra titolare.

L’Inter ascolta Zhang e vende: Candreva vicino al Genoa

Abbiamo già sottolineato come l’Inter, per portare avanti le operazioni di mercato in entrata, debba prima chiudere qualcosa in uscita. Oltre a Perisic, uno dei prossimi a salutare la maglia nerazzurra sarà probabilimente Antonio Candreva: il centrocampista, infatti, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe vicino al Genoa. I due club avrebbero avviato la trattativa e il giocatore avrebbe accettato il trasferimento.

La nostra opinione: non si parla di cifre, però anche in questo caso una cessione potrebbe portare alle casse del club milanese del denato utile per la tanto agognata firma di Arturo Vidal. E’ chiaro che in questo momento servono soldi e che qualsiasi introito per l’Inter è un incentivo a chudere alla svelta questa operazione, che a colpi di 48 ore sta diventando non più così “lampo”.

