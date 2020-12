Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Serie A Gasperini: "Gomez? Basta, sistemerà la società" 12 ORE FA

Milan, idea Scamacca per giugno

Secondo la Gazzetta dello Sport il Milan starebbe pensando a Gianluca Scamacca per il ruolo di prima punta e vice Ibrahimovic. Il 21enne attaccante del Genoa, in prestito secco dal Sassuolo proprietario del cartellino, si sta mettendo in luce in questo avvio di stagione nonostante le mille difficoltà del club rossoblù. Su di lui c'è anche la Fiorentina che sembra intenzionata a sferrare l'assalto già a gennaio.

La nostra opinione. Per caratteristiche tecniche e per età, Scamacca risponde perfettamente alla tipologia di giocatore da Milan. Anche il costo dell'operazione sembra sostenibile: il Sassuolo valuta il cartellino 20 milioni di euro. E un giocatore così (Ibrahimovic a parte) nella rosa di Pioli manca.

Su Gomez ci sono Milan, Roma, Inter e PSG

La Gazzetta dello Sport dedica un focus al Papu Gomez, ormai in rotta con l'Atalanta e con Gasperini. Il suo accordo con la Dea scade nel 2023 e il suo ingaggio supera i 2,5 milioni di euro. Sull'argentino si registra l'interesse di Milan, Inter, Roma e PSG: Gomez, dal canto suo, spera in una big per non perdere la Nazionale e spinge per una cessione a titolo gratuito. Su quest'ultimo punto, tuttavia, l'Atalanta ha un'opinione diversa e chiede un indennizzo di almeno 10 milioni di euro.

La nostra opinione. Il caso Gomez rischia di trasformarsi in uno spiacevole tormentone e va risolto al più presto, per il bene dell'Atalanta e del giocatore. Come sempre in questi casi, si troverà una soluzione in grado di accontentare entrambe le parti (o almeno questo è l'auspicio). Gomez non deve dimenticarsi di essere diventato il fuoriclasse che è proprio grazie alla Dea, mentre Percassi dovrà cercare di comprendere il più possibile le ragioni economiche del giocatore che negli ultimi anni ha dimostrato fedeltà al club rinunciando a diverse offerte.

Gian Piero Gasperini e Alejandro Gomez Credit Foto Getty Images

Juventus, caccia al nuovo McKennie

Secondo Tuttosport la Juventus sarebbe intenzionata a scandagliare il mercato statunitense alla ricerca di nuovi profili alla Weston McKennie, il 22enne centrocampista che sta stupendo per personalità e continuità di rendimento. Nel mirino dei bianconeri, in particolare, ci sono 3 giocatori: i difensori Bryan Reynolds (19enne in forza a Dallas) e Julian Araujo (19enne dei Los Angeles Galaxy) e il centrocampista Caden Clark (17enne dei New York Red Bull). Non avendo più slot liberi per calciatori extracomunitari, la Juventus starebbe pensando a un'operazione in sinergia con altri club di Serie A sulla falsariga di quanto avvenne nel gennaio 2019 con il Sassuolo per Demiral.

La nostra opinione. La Major League Soccer somiglia sempre meno a un campionato di vecchie glorie e sempre di più a una fucina di talenti. Ecco perché la scelta della Juve di affacciarsi su quel mercato è decisamente intrigante: soprattutto se Paratici dimostrerà lo stesso fiuto avuto per McKennie, che si sta rivelando un acquisto azzeccato.

Pioli: "Il gol di Leao? Mica pettiniamo le bambole"

Calciomercato Ausilio: "Gomez? Ottimo giocatore, seguiamo la situazione" 18 ORE FA