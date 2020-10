Accordi dati per fatti e poi saltati all'ultimo momento, firme a un passo su contratti rimasti intonsi, distanze minime che diventano sempre più ampie man mano che il gong si avvicina. Fino a diventare insormontabili. Tic toc, il tempo passa e la trattativa non si sblocca. E si tramuta in un nulla di fatto. Se il giallo relativo al ritorno di Chris Smalling ha avuto un finale felice per la Roma, in Serie A qualche fumata nera impensabile c'è stata pure quest'anno. Come in ogni finestra di mercato che si rispetti, del resto.

Il caso più eclatante si è compiuto sull'asse Milano-Cagliari. Radja Nainggolan, almeno fino a gennaio, farà parte a tutti gli effetti della rosa dell'Inter. I sardi hanno provato il doppio colpo, dopo essersi già regalati Diego Godin. Hanno tentato in ogni modo di convincere la controparte tra rilanci, inserimenti di giovani contropartite, proposte e controproposte, ma il gran ritorno non si è concretizzato. "Abbiamo l'accordo con lui, non ancora con l'Inter. Ottimismo? Non ve lo so dire", aveva avvertito il presidente Giulini qualche giorno fa. Presentimento azzeccato. E dunque, niente Ninja ter. Se ne riparlerà magari tra tre mesi, quando prenderà il via la sessione invernale di mercato. E intanto il belga, non convocato contro Benevento e Lazio, proverà a convincere Conte a puntare anche su di lui.

Calciomercato Roma, torna Smalling: ma che brivido! UN' ORA FA

Nainggolan - Fiorentina-Cagliari - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Nainggolan non torna al Cagliari, Stephan El Shaarawy non torna alla Roma. E Dio solo sa se gli sarebbe piaciuto. Lo ha confermato lo stesso Faraone con una storia Instagram piuttosto eloquente poco prima delle 20 italiane, quando era ormai evidente che il suo rientro in Serie A non si sarebbe concretizzato. El Shaarawy si sarebbe decurtato volentieri l'ingaggio pur di indossare per la seconda volta la casacca giallorossa, ma evidentemente non era destino. In serata la Roma ha ceduto Justin Kluivert al Lipsia e Diego Perotti al Fenerbahçe, liberando lo spazio per il possibile nuovo arrivato, ma i tempi per chiudere con lo Shanghai Shenhua erano troppo stretti. Anche in questo caso, se ne potrà riparlare a gennaio.

Milenkovic, Kabak, Tomiyasu, Rüdiger, Simakan, eccetera eccetera. Accostamenti veri, forzati, poco realistici. Ma il succo non cambia: il Milan ha un terzino destro in più, ovvero Diogo Dalot, ma nessun nuovo centrale difensivo. Il prescelto era l'ultimo della lista, il ventenne Mohamed Simakan, gioiello in rampa di lancio dello Strasburgo: intesa mai arrivata, nonostante il club rossonero avesse addirittura inviato un aereo privato in Francia per prelevare il giocatore. E così Pioli si ritrova punto e a capo: con il giovane Gabbia titolare e con i punti interrogativi legati alle condizioni fisiche di Musacchio e Romagnoli, ancora indisponibili alla pari di Leo Duarte, colpito dal COVID-19.

Um Mohamed Simakan (Racing Straßburg) ranken sich viele Wechselgerüchte Credit Foto Getty Images

Arek Milik e Sami Khedira non rientrano nei pieni dei rispettivi allenatori. Eppure sono ancora lì, uno al Napoli e l'altro alla Juventus. Fino all'ultimo è rimasta in piedi l'opzione Fiorentina per il polacco, alternativa al connazionale Piatek: nulla da fare. E nulla da fare pure per la Juve, che si ritrova ancora un indesiderato come l'ex Real Madrid in rosa. Niente accordo per la rescissione del contratto, niente separazione. Discorso simile per Fernando Llorente: per lui si sono fatti avanti in tanti, dal Bologna alla Sampdoria, senza trovare però la sua disponibilità. Come Milik, anche il navarro è destinato a trascorrere almeno metà stagione ai margini.

Come cambia la Juventus con Chiesa

Calciomercato Ufficiale: Chiesa nuovo giocatore della Juventus 6 ORE FA