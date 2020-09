Trattativa in corso tra i due club per il possibile passaggio in azzurro di Vecino. Si ragiona su un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo una volta raggiunto un determinato numero di presenze stagionali. C'è però ancora distanza per quanto riguarda la cifra dell'eventuale riscatto: 12 milioni ha offerto il Napoli, 18 ne pretende l'Inter. In sostanza, ballano 6 milioni. La soluzione, come spesso accade nel mercato, potrebbe essere trovata a metà strada.