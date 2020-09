Secondo l'esperto di mercatoGianluca Di Marzio, ci sarebbe l'intesa tra Sampdoria e Antonio Candreva per il passaggio in blucerchiato dell'esterno romano legato all'Inter fino al prossimo 30 giugno 2021: ingaggio per un triennale al 1,5 milioni a stagione. Il club nerazzurro, però, chiede un indennizzo di 3,5 milioni di euro, che però la Sampdoria non sembra intenzionata a pagare.