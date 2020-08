Dopo quattro anni, due promozioni e due salvezze, si separano le strade di Roberto D'Aversa e del Parma. Il club crociato nelle prossime ore annunceranno Fabio Liverani.

La notizia era nell’aria da giorni, mancava solamente l’ufficialità: Roberto D’Aversa non è più l’allenatore del Parma. A comunicarlo, la stessa società attraverso i propri canali ufficiali, dichiarando come non ci fossero più le condizioni per proseguire un cammino iniziato ormai quattro anni fa e coronato con il doppio salto di categoria, dalla Serie C alla Serie A.

Il comunicato ufficiale

‘’Il Parma Calcio 1913 comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Nelle ultime settimane sono infatti venute meno quella coesione, unità di intenti, sintonia ed entusiasmo reciproco alla base dei successi raggiunti insieme negli ultimi quattro anni.Nulla potrà comunque cancellare i traguardi indelebili scolpiti nella storia del club anche grazie al fondamentale contributo del Mister e del suo staff, a cui va il ringraziamento della società per quanto realizzato in questi anni e un in bocca al lupo per il proseguimento della carriera’’.

Ora D’Aversa aspetta il Genoa, Liverani verso Parma

Scenari futuri che per l’ormai ex tecnico degli emiliani sembrano comunque ben delineati: prossima destinazione Genova, all’ombra della Lanterna sotto cui, qualche settimane fa, ha già preso il posto di Direttore Sportivo quel Daniele Faggiano che, proprio come D’Aversa, ha preferito salutare il Parma dopo l’ultima stagione appena terminata.

Sulla panchina dei crociati, allora, sembra essere tutto pronto per l’arrivo di Fabio Liverani, esonerato dal Lecce negli ultimi giorni e pronto a rilanciarsi in Serie A dopo la sfortunata esperienza alla guida dei salentini. Al suo fianco ci sarà Marcello Carli, il nuovo DS scelto dalla dirigenza del Parma per aprire a tutti gli effetti un nuovo ciclo.

