Torino, Cairo conferma Giampaolo

Marco Giampaolo resta l’allenatore del Torino. Nonostante i risultati ben al di sotto delle aspettative (una sola vittoria in undici partite, sette sconfitte e addirittura 27 reti finora incassate), il tecnico abruzzese ha incassato la conferma del presidente anche dopo il 2-3 con l’Udinese. “Con il club ho un rapporto chiaro, senza scorciatoie, continuo. Io cerco di fare al meglio il mio lavoro. Se mi sarà dato tempo? Io ora penso a domani mattina che ho l’allenamento alle 9”, ha dichiarato il tecnico abruzzese nel post partita, non lasciando trasparire particolare preoccupazione riguardo il suo futuro.

La nostra opinione: i turbamenti di Giampaolo nell’immediato sono più che altro per una squadra che continua a subire gol con incredibile facilità, che è apparsa spenta, svogliata, succube di un avversario che avrebbe meritato di vincere con un punteggio diverso. Certo è che anche la pazienza di Cairo non potrà durare in eterno: il presidente e l’allenatore nel post partita si sono confrontati nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino. Lo stesso Cairo ha poi confermato: "Sono deluso dalla squadra, siamo andati molto male e da domani saremo in ritiro. La fiducia verso Giampaolo non è a termine, credo molto in lui". Giovedì, contro la Roma, Giampaolo avrà un’altra possibilità per cercare di tenere salda la propria panchina.

Thauvin segna per l'OM e...per il Milan

Colpisce ancora, senza sosta: gol e assist. E quando c’è da stappare un match, è sempre presente. Florian Thauvin apre la strada al Marsiglia nella vittoria contro il Monaco: prima il colpo di testa su assist del Pipa Benedetto, poi il favore ricambiato, con un cross delizioso per l’ex Boca Juniors. L’OM vince 2-1 e il Milan osserva. I contatti tra l'entourage dell'ex Newcastle, autore di 5 gol (e tutti sullo 0-0), e il club rossonero sono vivi e continui, con Maldini e Massara che hanno presentato la propria offerta: 4 anni di contratto a 3 milioni di euro a stagione. Lo riporta calciomercato.com.

La nostra opinione: l'idea milanista è quella di puntare sul 27enne di Orleans per la prossima stagione, in estate, bloccandolo già ora, non andando a toccare gli equilibri offensivi raggiunti e che stanno facendo rendere tutti gli esterni, da Hauge e Castillejo a Saelemakers e Rebic/Leao. Il Milan non molla, Thauvin neanche: mentre strizza l'occhio ai rossoneri, continua a far volare il suo Marsiglia. In scadenza di contratto, il rinnovo con l'OM è in alto mare e lo conferma il nervosismo della dirigenza del club francese, seccata dalle parole di Maldini, che una settimana fa ha elogiato l'esterno offensivo francese, pronto a cambiare aria e ad abbracciare una nuova sfida. Insomma, tutto è apparecchiato per un addio a parametro zero: e il Milan c'è.

Allegri, niente Arsenal: confermato Arteta

Niente Arsenal per Allegri. L’amministratore delegato dei Gunners, Vinai Venkatesham, ha annunciato ai microfoni del Times: "Crediamo che Mikel (Arteta, ndr) sia l’allenatore ideale. Ha un’esperienza straordinaria in Premier League con le sue avventure all’Arsenal, Everton, Manchester City e poi di nuovo all’Arsenal".

Arteta vuole avere successo, ma farlo in un modo che rispetta la nostra storia e le nostre tradizioni. Penso che con lui abbiamo un tecnico davvero importante

La nostra opinione: spicca sempre il nome di Massimiliano Allegri tra gli allenatori attualmente senza squadra e alla ricerca di una nuova panchina. Negli ultimi giorni l’ex tecnico della Juventus è stato accostato all’Arsenal, che sta vivendo un momento difficile soprattutto in Premier League. Almeno per il momento, però, la posizione di Arteta è ancora salda.

