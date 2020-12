Sette sconfitte su 11 gare. La stagione del Torino non è ancora lanciata, anzi. È sempre più preoccupante la situazione della squadra di Giampaolo che è penultima insieme al Genoa. È arrivato anche il ko in casa contro l'Udinese , una diretta concorrente, e si parla di un possibile esonero di Marco Giampaolo. L'ex allenatore di Sampdoria e Milan, però, rimane tranquillo, anche se deluso dalle prestazioni della sua squadra .

Ritengo che la squadra abbia un valore superiore alla classifica che occupa. Per quelle che sono le individualità, questa è una squadra che non deve essere penultima. Siamo lì per demerito nostro perché abbiamo sperperato e non ci siamo neanche divertiti. Se la squadra è lì ho le mie responsabilità