Il centrocampista cileno non si libererà dunque a zero dal club "Blaugrana" come iniziamente ventilato dai media catalani ma con buonuscita di 3 milioni di euro, poi sarà libero di firmare il biennale a 6 milioni di euro con la società nerazzurra. Secondo "Sport Mediaset" sarà il 22 il suo prossimo numero di maglia.