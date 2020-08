Il padre di David Silva risponde a Tare e alla Lazio: "Non c'era un accordo"

Dopo il comunicato ufficiale della Lazio con Tare che sparava a zero su David Silva, il padre del giocatore dalla Spagna dice la sua: "Ognuno è libero di scegliere, non c'era un accordo definitivo".

David Silva va alla Real Sociedad, niente Lazio. Ma i biancocelesti non ci stanno e Tare lascia un laconico comunicato di una riga dove, di fatto, spara a zero sull’uomo. Dalla Spagna però non ci stanno e il padre del giocatore, interpellato da Radio Marca, dà la sua versione della questione:

Quando la Lazio è stata informata dell’interesse della Real Sociedad non ha reagito male, non c’era nulla di assicurato. Ci sono stati contatti con i biancocelesti, ma anche con altre squadre. Mio figlio ha poi deciso di andare in Spagna. Non c’era nulla di chiuso, David è rimasto sorpreso dalla reazione del club.

Una spiegazione a cui David Jimenez aggiunge altre parole:

Tutti possono dire quello che vogliono. La Lazio ha parlato con il suo rappresentante, non con David in persona. Ecco perché non capisco il motivo di tirarlo in ballo come uomo. Non aveva un accordo definitivo con i biancocelesti. Ci sono sempre state altre squadre che hanno parlato anche con lui.

