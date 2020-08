Dopo l'ufficialità del trasferimento dello spagnolo alla Real Sociedad, il club biancoceleste chiude la vicenda con un duro comunicato.

Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l'uomo.

Con questa frase, contenuta in un comunicato ufficiale sul sito della Lazio, il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha commentato freddamente la vicenda David Silva, ufficializzato lunedì sera a sorpresa dalla Real Sociedad dopo un lungo corteggiamento del club di Lotito, che era convinta di poter chiudere l'operazione nel giro di qualche giorno dopo accelelarate e ultimatum.

La Lazio aveva individuato nel Mago spagnolo il giocatore perfetto per guidare la squadra tornata ai gironi di Champions. Ora dovrà trovare in fretta un piano B per regalare ad Filippo Inzaghi un altro giocatore forte, d’impatto e d’esperienza. Non sarà facile.

