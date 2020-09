Luca Cigarini è un nuovo giocatore del Crotone. Per il centrocampista 34enne, svincolato dal Cagliari, contratto biennale con gli Squali. Cigarini ha già raggiunto Crotone ed è molto carico per la nuova avventura, come dichiarato ai microfoni di Fctv: "Sensazioni positive, ho visitato anche la città e mi è piaciuta tanto. Non vedo l’ora di cominciare, sono prontissimo. Sono qua perché, parlando col Presidente, c’è qualcosa di importante da fare e sono contento di essere partecipe di questo progetto. Sappiamo che sarà dura ma sono le sfide che mi piacciono maggiormente e alla fine sono quelle che portano più soddisfazioni”.