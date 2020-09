Lisandro MAGALLAN 6: l'ex Ajax e Alavés sembra l'unico, in difesa, a tenere il passo di una grande sfida di Serie A.

Luca MARRONE 6: ha un po' perso i tempi di intervento per la massima serie. Lo si capisce dallo sgambetto in area rifilato a Rebic a fine primo tempo.

Dal 72' Arkadiusz Reca 5: si deve ancora ambientare e si vede. Arrivato giusto l'altro giorno, pronti via e cicca clamorosamente un cross dalla mancina su invito di Messias.

Junior MESSIAS 6: Certamente il migliore dei pitagorici. Costringe al giallo ben tre avversri (Gabbia, Theo Hernandez e Leão): un vero e proprio jolly offensivo, irrinunciabile per mister Giovanni Stroppa..

Luca CIGARINI 6: protagonista di un grandissimo recupero per tamponare l'erroraggio di Eduardo Henrique. Nonostante la generosità, Brahim Diaz ha avuto comunque modo di insaccare.

Denis DRAGUS 6: il giovane attaccante rumeno ex Stantard Liegi e Viitorul Constanta, parte col botto, tra dribbling e accelerazioni. Poi, però, i rifornimenti cominciano a scarseggiare e lui sparisce dal match.

Nwankwo SIMY 5,5: tanto fisico e generosità, zero azioni pericolose.

Simon KJAER 7,5: ministro della difesa rossonera, fa in modo che l'intero reparto non rischi alcunché. Al 19', inoltre, durante una proiezione offensiva, colpisce la traversa di testa.

Matteo GABBIA 6,5: annulla Zanellato e chiunque gli si pari di fronte. Bene anche in proiezione offensiva. Il classe 2000 continua a non fare rimpiangere Romagnoli.

Franck Kessié esulta per il gol, Crotone-Milan, Serie A 2019-2020, LaPresse

Brahim DIAZ 7: prima partita da titolare e primo gol in Serie A. L'ex Real Madrid e Manchester City si fa trovare prontissimo e non solo sul gol. Partecipa attivamente e con costanza alla manovra offensiva rossonera.

Brahim Diaz all'esordio da titolare in Serie A ha trovato subito il gol in Crotone-Milan

Ante REBIC 6,5: parte in sordina. Poi si accende con uno stop da fuoriclasse, che lo porta a conquistare, in seguito, il calcio di rigore che apre il match. Sfortunatissimo in occasione dell'infortunio al gomito.